Biontech, Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı sağlayacak

Yapılan son anlaşma ile Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı tedarik edilecek. Anlaşma 30 milyon dozluk opsiyon da içeriyor.

Pfizer-Biontech, Türkiye'ye ek 60 milyon doz için anlaşma sağlayarak toplam anlaşmayı 120 milyon doza çıkardı

Biontech, Türkiye ile yaptığı aşı anlaşmasını 120 milyon doza çıkaracak. Yapılan son anlaşma ile Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı tedarik edilecek. Anlaşma 30 milyon dozluk opsiyon da içeriyor.

Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya elen Sağlık Bakanı Fahretin Koca, “BioNTech ile Haziran'da 30 milyon, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de ciddi bir miktarın anlaşması yapıldı” ifadelerini kullanmıştı.

BioNTech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz daha satın aldığı bildirildi.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 600 milyon dozun üzerine AB'ye 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 1,8 milyar doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 900 milyon doz aşının, Aralık 2021'den 2024'e kadar dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.