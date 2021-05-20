BioNTech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha aşı verecek

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz daha satın aldığı bildirildi.

20.05.2021 12:53:000
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BioNTech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha aşı verecek

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz daha satın aldığı bildirildi.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 600 milyon dozun üzerine AB'ye 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 1,8 milyar doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 900 milyon doz aşının, Aralık 2021'den 2024'e kadar dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

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