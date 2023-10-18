Bir Çinli marka daha Türkiye pazarına girdi: İşte satış fiyatları

SHSFilo, DFSK Motor’un, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına başladı. İşte araçların satış fiyatları ve özellikleri...

Çinli otomobil üreticilerinden DFSK Motor, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına başladı. SHSFilo distribütörlüğünde Türkiye pazarına yeniden giriş yapan DFSK Motor’un Türkiye’de satışa sunduğu modellerin basın tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. İşte araçların satış fiyatları ve özellikleri...

1-

İKİ BENZİNLİ SUV MODELİ

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, DFSK Motor, iki benzinli SUV modelini Türk kullanıcılarıyla buluşturuyor.

2-

BİNEK ARAÇTAKİ İLK MODEL FENGON 500

DFSK’nın binek araçlardaki ilk modeli ise C SUV segmentinde konumlanan Fengon 500 oldu. DFSK Fengon 500, panoramik açılabilir cam tavan, nappa deri döşemeler gibi özelliklere sahip. 4385 milimetre (mm) uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 1645 mm yüksekliğe ve 2655 mm aks aralığına sahip Fengon 500, 1,5 litrelik benzinli motoru, CVT otomatik şanzımanla eşleştiriyor. 114 HP güce ve 147 Nm tork üretiyor.

3-

İKİNCİ SUV MODELİ FENGON 5

DFSK’nın Türkiye’de sunduğu ikinci SUV modeli Fengon 5 ise sportif tasarıma sahip. Yeni nesil Coupe SUV Fengon 5, Full-Led aydınlatma, 18 inç jant, panoramik açılabilir cam tavan, napa deri kaplamaları gibi özelliklere sahip. Açıklamaya göre 148 HP güç ve 220 Nm tork üreten 1,5 litrelik benzinli motorla donatılan Fengon 5, CVT otomatik şanzımanla eşleştirildi. DFSK binek araçlarında 7 yıl 150 bin kilometre garanti sunuyor.

4-

EC 31 ELEKTRİKLİ

DFSK ticari araç segmentinde iki elektrikli ticariyi de müşterileriyle buluşturuyor. DFSK EC31 elektrikli bir kamyonet. Açıklamaya göre tek şarjla 290 kilometreye varan menziller sunuyor. Açıklamada "DC şarj ile 2 saatte tamamen şarj olabilen EC31, 38.7 kWh batarya kapasitesine sahip" bilgisi veriliyor.

5-

EC35 ELEKTRİKLİ

DFSK, taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelini de lansmanla birlikte satışa sunmaya başladı. EC35 de 300 kilometre kadar menzil sunarken 4,9 metreküplük taşıma alanına sahip. Açıklamaya göre 60 kW güç, 200 Nm tork değerlerine sahip.

6-

C31

DFSK elektrikli ticari araçlarına ek olarak 1,5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin C31 ve çift kabin C32 pick-up modellerini de satışa sundu.

7-

C32

DFSK 114 HP ve 147 Nm torka sahip benzinli ticari araçlarda ise 4 yıl/100 bin kilometre garanti sunduğunu duyuruyor.

8-

YENİ SUV VE SEDAN MODELLER GELECEK

Bununla birlikte DFSK Motor ürün gamına 2024 yılı içerisinde mild-hibrit SUV, plug-in hibrit SUV ve sedan modellerinin de katılması bekleniyor.

9-

FENGON 500 SATIŞ FİYATI

Toplantıda binek ve ticari modellerin lansmana özel kampanyalı fiyatları da açıklandı. DFSK’nın binek modellerinden Fengon 500 1,5 Premium SUV 1 milyon 175 bin TL’den satılıyor.

10-

FENGON 5 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

DFSK Fengon 5 1.5T Premium SUV ise 1 milyon 590 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.





11-

C31 VE C35 SATIŞ FİYATI

DFSK’nın hafif ticari araç ürün yelpazesinde yer alan elektrikli kamyoneti EC31 PRO tek kabin 1 milyon 140 bin TL’den sunulurken, diğer elektrikli van model EC35 PRO 1 milyon 150 bin TL’den satışa çıktı.

12-

EC 31 VE EC 35 SATIŞ FİYATI

DFSK’nın hafif ticari araç ürün yelpazesinde yer alan elektrikli kamyoneti EC31 PRO tek kabin 1 milyon 140 bin TL’den sunulurken, diğer elektrikli van model EC35 PRO 1 milyon 150 bin TL’den satışa çıktı.



