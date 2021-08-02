Bir çok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor, yetkililer ne söylüyor?

Bugün Türkiye’nin farklı illerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu belirtiliyor.

2.08.2021 12:04:000
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Bir çok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor, yetkililer ne söylüyor?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bursa’da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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