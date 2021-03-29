Bir haftada 21 bin 495 kişiye ceza kesildi

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 22-29 Mart tarihleri arasında 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

29.03.2021 13:30:000
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Bir haftada 21 bin 495 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, COVID-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu belirtilerek, ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’den başlayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde uygulandığı vurgulandı.

Buna göre, 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

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