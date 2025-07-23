Citi'den Türk Lirası tavsiyesi!

Citi stratejistleri gelişen piyasalara yönelik notlarında Türk lirası ile Polonya ve Mısır tahvillerinde alım tavsiyesi verdi.

Citi stratejistleri yeni notlarında Türk lirasında alım tavsiyesi verdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; notta Türk lirasıyla birlikte Polonya'nın 10 yıllık yerel tahvilleriyle, Mısır'ın üç aylık bonolarıyla ilgili de pozitif tavsiye verildi.

Notta, üç aylık forward yoluyla dolar/TL'de kısa pozisyona geçildiği vurgulanırken, model portföyde TL' ağırlık üstü olarak kategorilendirildi. Notta Türkiye'de rezervlerin Mart ayından bu yana toparlama gerçekleştirdiği belirtildi.

Notta “Merkez bankası sadece rezerv kaybını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda rezerv biriktirme sürecini de yeniden başlattı, ki bu bizim görüşümüze göre oldukça dikkat çekici bir gelişme. Bunu yerel mevduat tutma eğiliminde de görüyoruz” ifadeleri yer aldı.