BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.008,49 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.008,49 puandan başladı.

9.07.2025 10:16:500
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BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.008,49 puandan başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 9.998,20 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,29 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.008,49 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,35 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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