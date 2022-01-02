BIST 100'de 2021'de en çok artan 10 hisse

Yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz, 2021 yılında yatırımcısına kazandırdı

2.01.2022 23:35:000
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BIST 100'de 2021'de en çok artan 10 hisse

Yatırımcılar, geçen yıl borsa, dolar, avro ve altın gibi başlıca yatırım araçlarından kazanç elde ederken, en fazla getiriyi yüzde 77,67 ile dolar sağladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, geçen yılı yüzde 25,80'lik kazançla 1.857,65 puandan kapattı. Geçen yıl endekste, 2020'ye kıyasla 380,93 puanlık artış oldu.

Söz konusu dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 12,07'lik artışla 1.754,06 puana, Sanayi Endeksi yüzde 45,47'lik primle 3.404,16 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 11,79'luk değerle 1.333,30 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 31,08'lik kazançla 2.560,52 puana yükseldi.

- Geçen yıl en çok Sasa Polyester'in hissesi yükseldi

Borsa İstanbul'da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 252,70 ile Sasa Polyester olurken, bunu yüzde 178,34 artışla Hektaş, yüzde 176,17 kazançla da Erbosan izledi.

Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 54,16 ile Odaş Elektrik olarak belirlendi. Bunu yüzde 52,07'lik kayıpla Bera Holding ve yüzde 43,75'lik düşüşle de Kartonsan hisseleri takip etti.

Borsa İstanbul'da 2021'de en yüksek işlem hacmi 494 milyar 362 milyon lirayla Garanti BBVA'da olurken, bu şirketi 346 milyar 203 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 245 milyar 860 milyon lirayla Şişecam takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri, 98 milyar 560 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 84 milyar 336 milyon lirayla Enka İnşaat ve 83 milyar 552 milyon lirayla da Ford Otosan şeklinde sıralandı.

- Altın ve döviz geçen yılı kazançla kapattı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen yıl yüzde 71,85 artışla 780,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 71,40 yükselişle 5 bin 161 lira oldu.

Serbest piyasada dolar ve avro 2021'i kazançla kapattı. Geçen yılın sonunda doların satış fiyatı yüzde 77,67 yükselişle 13,2030 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 64,82 artışla 15,0320 liraya ulaştı.

2020 sonunda 10,1810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı da 2021'i 17,9310 lira seviyesinden kapattı. İsviçre frangı ise 2021'de önceki yıla kıyasla yüzde 71,62 değer kazanarak 14,5400 lira oldu.

- Yatırım fonları

Geçen yıl yatırım fonları ortalama yüzde 34 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 40,02 oldu.

BIST 100'DE GEÇEN YIL EN ÇOK ARTAN 10 HİSSE

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester52,8514,98252,70
Hektaş14,875,34178,34
Erbosan112,0040,55176,17
İskenderun Demir Çelik23,248,48173,95
Aksa Enerji9,993,72168,55
Aksa34,2813,81148,14
Tofaş Oto. Fab.75,7030,91144,90
Sarkuysan19,808,70127,65
Ereğli Demir Çelik28,1613,14114,37
Enka İnşaat15,067,04113,87
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,342,92-54,16
Bera Holding9,7220,28-52,07
Kartonsan53,2594,67-43,75
Global Yat. Holding1,983,51-43,64
Netaş Telekom.16,9028,08-39,81
Zorlu Enerji1,662,53-34,36
Şekerbank1,011,51-33,11
İzmir Demir Çelik2,333,31-29,60
Kerevitaş Gıda4,686,58-28,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,328,66-27,02
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiYıllık İşlem Hacmi

Garanti Bankası494.362.154.263

Türk Hava Yolları346.202.867.400

Şişe Cam245.859.614.445

Kardemir (D)238.334.778.304

Petkim231.635.714.569

Koza Altın216.656.575.280

Ereğli Demir Çelik198.027.185.517

Sasa Polyester174.978.110.570

Yapı ve Kredi Bank.168.620.480.087

Emlak Konut GMYO160.821.900.526

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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