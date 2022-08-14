BIST 100'de geçen hafta: En çok artan, azalan 3 hisse (8-12 Ağustos)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,14 kazançla 2.864,25 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.759,43 puanı, en yüksek 2.896,67 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,06 artışla 2.831,56 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,79 primle 4.715,31 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,39 kazançla 2.301,32 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,74 artışla 3.038,93 puana yükseldi.

- Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,35 ile Şekerbank oldu. Şekerbank’ı yüzde 22,07 ile İş Finansal Kiralama ve yüzde 19,11 ile ARD Bilişim Teknolojileri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 21,89 ile Sinpaş GYO, yüzde 12,76 ile Koza Anadolu Metal ve yüzde 11,40 ile Koza Altın İşletmeleri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 122 milyar 160 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 118 milyar 677 milyon 762 bin lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 117 milyar 824 milyon lirayla SASA Polyester Sanayi oldu.

- Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artışla 1.035,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 kazançla 6 bin 880 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,06 değer kaybederek 17,9470 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,81 artışla 18,3980 lira oldu.

Geçen hafta 21,6970 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,38 kazançla 21,7800 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,93 değer kazanarak 19,0510 liradan alıcı buldu.