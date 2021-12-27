BIST 50 endeksinde, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

27.12.2021 09:38:000
Paylaş Tweet Paylaş
BIST 50 endeksinde, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 20-24 Aralık döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kripto para düzenlemesinde çalışmalar hızlandı: İlk görüşme Meclis'te

Kripto para düzenlemesinde çalışmalar hızlandı: İlk görüşme Meclis'te

CarrefourSA’dan fiyatlarda indirim açıklaması

CarrefourSA’dan fiyatlarda indirim açıklaması

Selçuk Tümay’a Fransa'dan Şövalye Liyakat Nişanı

Selçuk Tümay’a Fransa'dan Şövalye Liyakat Nişanı

Emtia piyasası, Omicron iyimserliği ve doların zayıflamasıyla pozitif seyretti

Emtia piyasası, Omicron iyimserliği ve doların zayıflamasıyla pozitif seyretti

TOGG fabrikası havadan görüntülendi: Gemlik'teki tesiste son durum

TOGG fabrikası havadan görüntülendi: Gemlik'teki tesiste son durum

Türkiye’nin elektrikli araç haritası: Hangi ilde kaç araç, kaç şarj ünitesi var?

Türkiye’nin elektrikli araç haritası: Hangi ilde kaç araç, kaç şarj ünitesi var?

Yorum Yaz