"BİST'ten 2 sıfır atmayı planlıyoruz"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, mayısta endeksten iki sıfır atmayı planladıklarını açıkladı. Atilla, borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır olacaklarını da ifade etti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, sohbet toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır hale geleceklerini ve gündeme alacaklarını söyleyen Atilla, mayıs ayında Borsa İstanbul'da 2 sıfır atmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

"Açığa satış yasağının kalkması için çalışıyoruz"

Açığa satış yasağının kaldırılması için çabaladıklarını söyleyen Atilla, "Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak. Daha fazla yerli yatırımcının gelmesi için çalışma var. Ancak olgunlaşmadı. Yeni enstrümanlar da gündemimizde" dedi.



Genel Müdür Atilla akşam seansında ortalama 200 milyon TL işlem geçtiğini, yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısının da 3 milyon olduğunu dile getirdi. Atilla, Borsa İstanbul'u Finans Merkezi'ne taşıma niyetleri olduğunu ve taşınmanın 2022, 2023'ü bulacağını söyledi.

1997’de sıfır atılınca yüzde 70’e yakın prim yapmıştı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla 1986 yılında faaliyete başlayan borsada, 1997’de Tuncay Artun döneminde yılbaşındaki endeks değişikliğiyle hesaplanan değerinden iki sıfır atılmıştı. Yılın ikinci işlem günü olan 3 Ocak 1997’de 100 bini geçerek 103.500 olan endeks, 1.035’e inmişti. Sıfır atılmasının ardından piyasanın ucuz görünmesiyle artan sermaye akımları endekse ralli yaptırmıştı. Borsa tarihinde ilk sıfırın atıldığı 1997 Ocak ayında borsa endeksi yüzde70’e yakın yükseliş göstermişti. 22 Haziran 2017’de 100.000’i, 8 Ağustos 2017’de 110.000’i görüp rekor kıran BIST 100 Endeksi, 25 Ocak 2018’de de 120.000’i görüp rekorlarını tazeleyince; konu 21 yıl sonra tekrar gündeme taşınmış dönemin Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ 2 sıfır atılacağını dile getirmişti. Ancak o dönem gerçekleştirmek mümkün olmamıştı.

Hisse senetleri fiyatı ve piyasa değeri değişmeyecek



Endeksten 2 sıfır atılması durumunda hisse senetlerinin fiyatlarında herhangi bir değişim olmayacak. Endeksin böleninin değiştirilmesi bir yönüyle hisse senetlerindeki bedelsiz sermaye artırımı gibi etki yapacak. Endeksten 2 sıfır atılması halinde, piyasa değerinde bir değişim olmadan teknik bir düzeltme yapılmış olacak.