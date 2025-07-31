BİST’ten bir hisseye tedbir kararı

BİST’in KAP(Kamuoyu Aydınlatma Platformu)’undan yaptığı bildirimde, bir hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.
BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDATA.E payları 01/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.