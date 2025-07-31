BİST’ten bir hisseye tedbir kararı

BİST’in KAP(Kamuoyu Aydınlatma Platformu)’undan yaptığı bildirimde, bir hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.

31.07.2025 23:56:210
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BİST’ten bir hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDATA.E payları 01/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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