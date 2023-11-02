Bitcoin 17 ayın zirvesinde

Bitcoin, Fed'in faiz artırımlarını bitirdiği umutları ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’n (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay vereceği beklentileri arasında 17 aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

En büyük dijital token Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4 artış gösterdi ve Perşembe günü Singapur'da saat 10:53 itibarıyla 35.840 dolardan işlem gördü.

Eylül ayının ortasından bu yana yüzde 142 artışla 42 dolara ulaşan Solana ağının SOL tokeni de dahil olmak üzere bazı küçük kripto paralar tırmanışa geçti.

Bitcoin bu yıl, SEC'in BlackRock Inc. gibi şirketlerin doğrudan Bitcoin'e yatırım yapacak ilk ETF'leri başlatma başvurularını onaylayabileceği yönündeki beklentiler ile iki kattan fazla değer kazandı.