Bitcoin 18 bin doları aştı

Koronavirüs vakalarının artması güvenli liman talebini artırırken, Bitcoin'deki yukarı yönlü ivme de hızlandı. Kripto para 18 bin dolar seviyesini de aştı.

18.11.2020 09:41:000
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Bitcoin 18 bin doları aştı

Bitcoin'de artan koronavirüs vakalarına ilişkin fiyatlamaların etkisiyle yükseliş ivmesi devam etti.

Bitcoin 18 bin doları da aşarak Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Son hareketin ardından Bitcoin daha önce gördüğü zirve seviyenin yüzde 10 yakınına geldi. Kripto para analistlerinin değerlendirmelerine göre Bitcoin'de bu hareketin devam etmesi zirve seviyelerin yeniden test edilmesine neden olabilir.

Güvenli liman alımlarının yanında Paypal'in kripto para işlemlerine ilişkin kararı da yükseliş ivmesi üzerinde etkili oldu. Şirket ABD'de kripto para işlemleri üzerindeki bekleme listesi uygulamasının sona erdiğini açıklamıştı. Böylelikle ABD'deki kullanıcılar kendi PayPal hesapları içinde doğrudan kripto para alım satımı yapabilmesinin önü açıldı. Şirket ayrıca gelen talep üzerine haftalık kripto para işlem limitini 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkardığını duyurmuştu.

2017'de de Bitcoin yılın sonuna doğru ralli yapmış ve 19 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. 2018 yılının başında ise Bitcoin fiyatlarında hızlı geri çekilme yaşanmıştı.

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