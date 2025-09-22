Bitcoin 2 haftanın en düşük seviyesinde

Bitcoin fiyatları, ABD federal hükümetinin potansiyel kapanma riskinin etkisiyle son 2 haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

22.09.2025 13:48:560
Paylaş Tweet Paylaş
Bitcoin 2 haftanın en düşük seviyesinde

Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında sağlık hizmetleriyle ilgili talepler üzerine yaşanan uzlaşmazlıklar, 30 Eylül son tarihli federal hükümet fonlarının uzatılması çabalarını sekteye uğratıyor ve ABD borsa vadelilerinde düşüşe yol açıyor.

Öte yandan, yatırımcılar geçen haftaki Fed politika kararının etkilerini değerlendirmeye devam ediyor; merkez bankası beklendiği gibi faiz oranlarını düşürmüş olsa da, Fed Başkanı Powell'ın gelecekteki indirimler için bazı yatırımcıların beklediğinden daha ölçülü bir yol haritası işaret etmesi, piyasalarda belirli bir temkinlilik oluşturdu.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin, 112.326,91 dolar seviyelerine kadar düştü. Şu sıralarda ise yüzde 2,27 kayıpla 112.815 dolarda.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fransa'nın kredi notu bir haftada ikinci kez düşürüldü

Fransa'nın kredi notu bir haftada ikinci kez düşürüldü

“Başarısızlık bir öğrenme fırsatıdır”

“Başarısızlık bir öğrenme fırsatıdır”

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (22 Eylül 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (22 Eylül 2025)

"Bizi çılgın sanabilirsiniz" diye almışlardı: 20 kat giden hisseden tamamen çıktı

"Bizi çılgın sanabilirsiniz" diye almışlardı: 20 kat giden hisseden tamamen çıktı

“Boynuzlu deve olmak istiyoruz”

“Boynuzlu deve olmak istiyoruz”

‘İyi İşler’ programında 11. dönem başvuruları başladı

‘İyi İşler’ programında 11. dönem başvuruları başladı

Yorum Yaz