Bitcoin 2 haftanın en düşük seviyesinde

Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında sağlık hizmetleriyle ilgili talepler üzerine yaşanan uzlaşmazlıklar, 30 Eylül son tarihli federal hükümet fonlarının uzatılması çabalarını sekteye uğratıyor ve ABD borsa vadelilerinde düşüşe yol açıyor.

Öte yandan, yatırımcılar geçen haftaki Fed politika kararının etkilerini değerlendirmeye devam ediyor; merkez bankası beklendiği gibi faiz oranlarını düşürmüş olsa da, Fed Başkanı Powell'ın gelecekteki indirimler için bazı yatırımcıların beklediğinden daha ölçülü bir yol haritası işaret etmesi, piyasalarda belirli bir temkinlilik oluşturdu.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin, 112.326,91 dolar seviyelerine kadar düştü. Şu sıralarda ise yüzde 2,27 kayıpla 112.815 dolarda.