Bitcoin, 2021’den beri en yüksek seviyede

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 6,97 artarak 1 trilyon 810 milyar doları aştı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD’de düzenleyici kurumun Bitcoin borsasında işlem gören fonları onaylaması ve ETF emirlerinin gelmeye başlamasıyla Aralık 2021’den bu yana ilk defa 49 bin doların üzerinde işlem gördü.



Bitcoin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), 11 Spot Bitcoin ETF'si başvurusunu (borsa yatırım fonu) dün onaylaması ve ETF'lere yönelik emirlerin gelmeye başlamasıyla yüzde 6,7 artarak 49 bin 21 dolara yükseldi. Bitcoin böylece Aralık 2021’den beri ilk kez 49 bin doları aştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,97 artarak 1 trilyon 810 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu (borsa yatırım fonu) dün onaylaması ve ETF'lere yönelik emirlerin gelmeye başlamasıyla son 24 saatte yüzde 8’den fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

48 bin 800 dolardan işlem gören Bitcoin, Mart 2022’den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 12'yi aştı.

Bitcoin, Ekim 2023’ten bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor., Bitcoin’in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin onaylanmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 12’ten fazla değer kazanarak 2 bin 682 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.