Bitcoin 30 bin dolara koşuyor

Haftalardır yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 29 bin dolar seviyesini de aşarak 29.280,05 doları gördü.

31.12.2020 12:39:000
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Bitcoin 30 bin dolara koşuyor

Kriptopara piyasasının lideri Bitcoin'in değeri hızla artmaya devam ediyor. Bitcoin fiyatı 29 bin dolar seviyesini de aşarak 29.280,05 doları gördü.

Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 4,38 artışla 29.032,34 dolar seviyesinden işlem görüyor ve yıl başından bu yana sağladığı getiri yüzde 304'ü aştı.

Analistler, kurumsal yatırımcıların artan ilgisinin ardında perakende talebin de Bitcoin'e yöneldiğini belirtiliyorlar. Londra merkezli Brokerage Bequant'dan Denis Vinokourov'un CoinDesk'e yaptığı açıklamaya göre Bitcoin fiyatı yeni yıla 30 bin dolar seviyesini aşarak girebilir.

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