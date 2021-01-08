Bitcoin 41 bin doları da aştı

Kripto paralar Bitcoin'de yaklaşık üç yıl önce kaydedilen hızlı yükselişten bu yana en güçlü haftalık yükselişine yöneldi. Bitcoin bugün 41 bin doların üzerinde

Kripto para piyasası 2020 yılındaki ralliyi yeni yıla taşırken, Bitcoin 2017 Aralık ayında görülen hızlı yükselişten bu yana en güçlü haftalık kazancına yöneldi.

Bitcoin, Ether ve diğer üç dijital parayı içeren Bloomberg Galaxy Crypto Endeksi 2021'de şimdiden yüzde 40 yükselmiş durumda. Endeks, 2017'nin Aralık ayında şimdikine yakın bir sürede yüzde 55 yükselerek haftalık bazda rekor kaydetmişti.

Veri takipçisi CoinGecko'ya göre kripto paraların piyasa değeri, geçen yıl beşe katlamasının ardından bu hafta ilk kez 1 trilyon doları geçti. CoinGecko'nun rakamları 6 binden fazla kripto parayı kapsıyor.

Finans piyasalarındaki coşkuyu yansıtan kripto paralar, aynı zamanda yükseliş hızının sürdürülemez olduğuna ilişkin endişelerin de sembolü haline geldi.

Birçok uzman kripto paralara yönelik taleple ilgili olarak evde kalan traderların artan spekülatif işlemlerinden kurumsal yatırımcıların alımlarına kadar çeşitli potansiyel nedenler gösteriyor.

Bitcoin 41 bin doları aştı

Perşembe günü 40 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin bugün ise 41,036 doları gördü.

Popüler kripto paranın destekçileri doların zayıflığı ve enflasyon riski karşısında Bitcoin'i bir hedge olarak görüyorlar. Diğerleri rallinin mantıksız olduğu, devasa mali ve parasal teşviklerle tetiklendiğini savunuyor.

Evercore ISI teknik stratejisti Rich Ross, tarihi oranlarda yükseliş potansiyelinin yatırımcıların Bitcoin ve Ether'de alımı sürdürmesi gerektiğini işaret ettiğini belirtti. Buna karşın Ross, Çarşamba günkü notunda görünümü "lale benzeri" şeklinde tanımlayarak, tarihteki en kötü şöhretli piyasa balonlarından biri olan 17. yüzyıldaki lale çılgınlığını hatırlatmıştı.