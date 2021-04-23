Bitcoin 50 bin doların altını gördü

Geçen hafta başlayan düşüş dalgasına bugün bir yenisi daha eklendi. Kripto piyasalarda sert satışlar yaşanırken, Bitcoin 50 bin doların altına düştü.

Geçen hafta 64 bin dolardan 54 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün de yüzde 10'un üzerinde düşüşle 49.300 dolar civarında işlem görüyor

Ethereum'da da değer kaybı yüzde 12'ye yaklaştı ve 2.200 doların altına geriledi.

Analistlerin 'piyasa düzeltmesi' olarak tanımladığı düşüşler ile kripto para piyasalarının toplam hacmi 2 trilyon doların altına geriledi. Bitcoin'in piyasa hacmi ise 1 trilyon doların aşağısına indi.

Düşüşte, ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazançlarına yönelik vergi planının yarattığı endişe de etkili oldu.

Öte yandan, Etherium ve diğer altcoinlerde yaşanan yükselişler dün Bitcoin'in pazar hakimiyetinin 2018'den bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşmesini sağladı.