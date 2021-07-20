Bitcoin bir ayda ilk kez 30 bin doların altına indi

Bitcoin yaklaşık bir ay sonra ilk kez 30 bin doların altına indi, diğer kripto para birimleri de bitcoin’i takip ederek düştü.

20.07.2021 12:03:000
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Bitcoin bir ayda ilk kez 30 bin doların altına indi

Bitcoin küresel hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşü takip ederek 30 bin doların altına geriledi.

Bitcoin Tokyo saatiyle 12:55’de yüzde 4.1 düşüşle 29.600 dolardan işlem gördü.

Ethereum yaklaşık yüzde 9, ripple yaklaşık yüzde 10 oranında geriledi. Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi de yaklaşık yüzde 5 oranında düştü.

Nisan ayının ortalarında bitcoin yaklaşık 65 bin dolarla tüm zamanların zirvesine çıkmıştı.

Çin’de regülatörlerin kripto para işlemlerine yönelik son dönemde getirdiği bazı yasaklamalar da düşüşte etkili oluyor.

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