Bitcoin Çin'den gelen açıklamalarla sert düştü

Çin Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısının yenilenmesi kripto para piyasalarını yine baskıladı.

Bitcoin, yine Çin'den gelen haber akışıyla sert düşüş kaydetti. Bloomberg'in haberine göre Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar Komitesi Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısını yineledi.

Komite Çin'in finansal riskleri önleme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Açıklamanın ardından Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 6'yı buldu. Gün içinde 42 bin doların üzerini gören Bitcoin TSİ 17:40 itibariyle 36 bin dolar seviyesine kadar geriledi.