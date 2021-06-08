Bitcoin cüzdanı ele geçirildi, ABD ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, siber saldırı düzenleyen “DarkSide” isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan operasyonla milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.

8.06.2021 11:05:000
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Bitcoin cüzdanı ele geçirildi, ABD ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen “DarkSide” isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Paul Abbate ise aynı basın toplantısında yaptığı konuşmada, DarkSide’ın Colonial Pipeline için istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanının ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen paranın tam tutarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

ABD’nin Doğu Yakasındaki petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 45’ini karşılayan Colonial Pipeline, geçen ay fidye isteyen bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olmuştu.

Colonial Pipeline’ın CEO’su, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.

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