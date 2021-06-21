Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Düşüş sürüyor

Çin, bir süre önce aldığı madenleri kapatma kararını uygulamaya başladı. Sichuan eyaletinde kriptopara madenciliği yasaklandı. Çin’deki bu gelişmelerle kripto para piyasasında yaşanan düşüş sürüyor. Kayıp Bitcoin’de yüzde 4, Ethereum’da yüzde 5,2, Dogecoin’de yüzde 11’yi aştı.

Bitcoin üretiminin yaklaşık yüzde 65’inin gerçekleştiği Çin bir süre önce aldığı madenleri kapatma kararını uygulamaya başladı. Sichuan eyaletinde kriptopara madenciliği yasaklandı. Sichuan, Çin’de en çok kripto para madenciliği yapılan ikinci bölge olarak biliniyor. Eyalette 26 adet kripto para madencisi bulunuyor.

Ülkedeki kripto para madenlerinin kapatılması toplam Bitcoin üretim gücünü (hashrate) sekteye uğrattı. Bunun piyasada yarattığı güvensizlikle başta BTC olmak üzere bütün kripto para birimlerinde yaşanan gerileme sürüyor.

Ethereum ve Dogecoin’de sert düşüş

Bitcoin yüzde 4,58 düşüşle 32,549 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 608 bin dolara geriledi.

Yüzde 5,26 kayıpla 1,968 dolara kadar gerileyen Ethereum‘un piyasa değeri 227 bin dolarda.

Dogecoin‘de ise son 24 saatte kayıp yüzde 11’yi aştı. Piyasa değeri 29 bin dolara gerileyen Dogecoin, 0,23 dolardan işlem görüyor.