Bitcoin düştü, El Salvador Bitcoin rezervini artırdı

Bitcoin salı günü yüzde 10’dan fazla düşüşle 46 bin dolara kadar gerilerken, El Salvador Başkanı Nayib Bukele düşen fiyatlardan 150 yeni Bitcoin daha aldıklarını söyledi.

Bitcoin fiyatları, dün yüzde 10’dan fazla düşüşle günü 46 bin dolar civarında kapattı. Bu sabah 45 bin dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin’in dün itibarıyla resmi para haline geldiği El Salvador ise 150 Bitcoin daha aldığını açıkladı.

Bitcoin salı günü yüzde 10’dan fazla düşüşle 46 bin dolara kadar gerilerken El Salvador Başkanı Nayib Bukele düşen fiyatlardan 150 yeni Bitcoin daha aldıklarını söyledi. Ülke dünkü alımlarla birlikte Bitcoin rezervlerini 550’ye çıkardı.

Kripto paraların genelinde düşüş yaşanırken Ethereum 3 bin 298 dolara, Litecoin 171 dolara ve XRP 1,05 dolara geriledi.

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Bloomberg HT’nin haberine göre, salı günü yaşanan satış Temmuz sonundan bu yana Bitcoin’in yüzde 75’lik yükselişinde yaşanan en büyük kırılmalardan oldu. Kripto paraların piyasa değeri ise 24 saatte 280 milyar dolara yakın düştü.

En son 23 Ağustos’ta 50 bin doların üzerini gören Bitcoin, sonrasında 46 bin dolara kadar gerilemişti. Buna rağmen Temmuz ortasından bu yana yüzde 70’ten fazla değer kazanan Bitcoin, salı günü 52 bin dolardan 43 bin dolara kadar geriledikten sonra çarşamba günü 46 bin dolar civarında işlem görüyor.