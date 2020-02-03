Bitcoin Ekim zirvesini gördü

Bitcoin Hong Kong saatiyle 09:30'da piyasaların açılmasından hemen sonra 9,608 dolar ile Ekim'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Yarım saatte kısa bir süre sonra kazancının büyük bir kısmını geri verdi.

Geniş bir dijital varlık sepetini takip eden Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi Eylül'den beri görülen en yüksek seviyeye tırmandı. Sonrasında ise kazancını azalttı.

Çin hisseleri, Pazartesi günkü işlemlerde 2015 yılındaki hisse balonundan bu yana görülen en sert düşüşünü kaydetti. Birçok yatırımcı virüs salgınından bu yana ilk kez satış fırsatı yakalarken CSI 300 Endeksi yüzde 9'dan fazla düştü. Endeks 23 Ocak'tan beri ilk kez işleme açıldı.

Blockchain yatırım ve danışmanlık şirketi Kenetic Capital idari partneri Jehan Chu, “Küresel kurumlara ve piyasalara güven azaldıkça Bitcoin gibi hareket kabiliyeti yüksek dijital varlıkların değerinde patlama göreceğiz.” dedi.



