Bitcoin Ekim zirvesini gördü

Çin'de hisse piyasaları tatilin ardından işlemlere sert kayıplarla başlarken, kripto paralar Asya işlemlerinde yükseldi.

3 ŞUBAT, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Bitcoin Ekim zirvesini gördü

Bitcoin Hong Kong saatiyle 09:30'da piyasaların açılmasından hemen sonra 9,608 dolar ile Ekim'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Yarım saatte kısa bir süre sonra kazancının büyük bir kısmını geri verdi.

Geniş bir dijital varlık sepetini takip eden Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi Eylül'den beri görülen en yüksek seviyeye tırmandı. Sonrasında ise kazancını azalttı.

Çin hisseleri, Pazartesi günkü işlemlerde 2015 yılındaki hisse balonundan bu yana görülen en sert düşüşünü kaydetti. Birçok yatırımcı virüs salgınından bu yana ilk kez satış fırsatı yakalarken CSI 300 Endeksi yüzde 9'dan fazla düştü. Endeks 23 Ocak'tan beri ilk kez işleme açıldı.

Blockchain yatırım ve danışmanlık şirketi Kenetic Capital idari partneri Jehan Chu, “Küresel kurumlara ve piyasalara güven azaldıkça Bitcoin gibi hareket kabiliyeti yüksek dijital varlıkların değerinde patlama göreceğiz.” dedi.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu

Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu

Benzine 8 kuruş zam

Benzine 8 kuruş zam

Hazine 4,61 milyar lira borçlandı

Hazine 4,61 milyar lira borçlandı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.