Bitcoin fiyatları neden dalgalandı?

Bitcoin, ABD sermaye piyasaları kuruluşu SEC’in doğrudan kripto para birimine yatırım yapan Borsa yatırım fonunu (ETF) onayladığı yönündeki spekülasyonlar üzerine yüzde 10’dan fazla yükselerek 30 bin doları aştı. Ancak bir süre sonra haberlerin doğru olmadığı ortaya çıkınca hızla geri çekildi.

Haziran ayında dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock, iştiraki iShares Bitcoin Trust'un spot Bitcoin ETF çıkarması için SEC’e başvuru yapmıştı. SEC’e yapılan başvuruya göre, ABD’nin en büyük kripto borsası Coinbase, fonların emanet edileceği şirket olacak. ETF onay alırsa Nasdaq’da işlem görecek. Bitcoin, BlackRock'un doğrudan kripto para birimine yatırım yapan borsa yatırım fonu başvurusunun hala incelenmekte olduğunu açıklamasının ardından yüzde 10'a varan kazancını tersine çevirdi.