Bitcoin güne sert kayıpla başladı

Bitcoin’deki sert düşüşle kripto para birimlerinde değer kaybı yüzde 10’u aştı. Eski ABD Başkanı Trump’ın “Bitcoin bana sahtekarlık gibi görünüyor” açıklamasının satışlarda etkili olduğu belirtiliyor.

Kripto para piyasasında Bitcoin bugün yüzde 9 değer kaybıyla 32 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin’deki sert düşüşle kripto para birimlerinin genelinde değer kaybı yüzde 10’u aştı. Eski ABD Başkanı Trump’ın “Bitcoin bana sahtekarlık gibi görünüyor” açıklaması satışlarda etkili olduğu belirtiliyor.

Kripto para birimlerinde sert değer kaybı devam ediyor. 14 Nisan 2021’de 64 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, bugün yüzde 9’u kayıpla 32 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para dünyasının en büyük oyuncusu olan Bitcoin’in toplam piyasa değeri de 610 milyar dolara kadar geriledi. Nisanda bu rakam 1,2 trilyon dolar seviyesine kadar yükselmişti.

İkinci büyük oyuncu Ethereum da sert değer kaybı yaşadı ve 2437 dolara kadar geriledi. Nisanda Ethereum, 4362 dolara kadar yükselmişti.

TRUMP: BITCOIN SAHTEKARLIK, ÖNLEM ALINMALI

Öte yandan, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, kripto para Bitcoin’i sahtekarlık olarak tanımlarken doların küresel rezerv para birimi olarak kalması gerektiğini söyledi.

ABD’li regülatör kuruluşların Bitcoin konusunda önlem alması gerektiğini de belirten Trump, Bitcoin’in ilerlemesinin doların küresel ölçekteki gücüne zarar verebileceğini belirtti.

Trump, “Bitcoin’den hoşlanmıyorum. Bana sahtekarlık gibi görünüyor. Dünyanın para birimi dolar olarak kalmalı. Kripto paralarda çok yüksek regülasyonlar olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bitcoin ve diğer kripto paralardaki değer kaybında Trump’ın sözlerinin de etkili olduğu öne sürülüyor.