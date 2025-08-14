Bitcoin neden yükseldi? (14 Ağustos)

Kripto para birimlerindeki yükseliş trendi ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle güçlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler de piyasadaki risk iştahını artırıyor.

14.08.2025 11:20:380
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'deki istihdam ve enflasyon verileri kripto para birimlerine olumlu yansıdı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında artarken, geçen hafta iş gücü piyasası verileri de olumsuz geldi.

Tüm bu gelişmelerle Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Fed'in eylül ayı toplantısında 25 baz puan faiz indirimi gerçekleştireceğine yönelik beklentiler yüzde 96 seviyelerine ulaşırken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed'in eylülde 50 baz puanlık faiz indirimini değerlendirmesini önermesi de dikkati çekti.

ABD'de, faiz indirimleriyle ekonominin yeniden genişleyeceğine yönelik beklentilerle birlikte riskli yatırım araçları arasında gösterilen kripto para birimleri yükselişe geçti.

Bitcoin 124 bin dolar seviyesine ulaşarak fiyat rekoru kırarken, en yüksek ikinci piyasa değerine sahip ethereum yüzde 10'a yaklaşan yükselişle 4 bin 700 doları aştı.

Söz konusu dönemde bazı altcoinlerde yükselişler yüzde 20 seviyelerine yaklaşırken, kripto para piyasasının toplam değeri de 4 trilyon doların üzerine çıktı.

"Sektörün büyümesine yönelik destek artıyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bora Erdamar, kripto para piyasalarının diğer riskli varlık sınıflarında olduğu gibi makroekonomik gelişmelerden doğrudan etkilendiğini söyledi.

Enflasyona bağlı olarak faiz indirim beklentisinin artması gibi risk iştahını artıran faktörlerin fiyatlamalara olumlu yansıdığını belirten Erdamar, "Tüm bunlarla birlikte kripto paraların Trump döneminde ayrı bir hikayesi var. Hem Trump ailesinin hem de kabinesindeki pek çok kişinin bu piyasada yatırımcı olduğu, bazılarının bu sektörde faaliyet gösteren şirketleri olduğu biliniyor. Kripto para piyasalarının gelişmesini destekleyen art arda gelen regülasyonlarla da bu sektörün daha da büyümesine yönelik destek artıyor." diye konuştu.

Bitcoinin ardından en değerli ikinci kripto para birimi olan ethereumun da temmuzda yaklaşık yüzde 50 değer kazandığına dikkati çeken Erdamar, şunları kaydetti:

"Hem ethereum hem de üst üste en yüksek fiyat seviyelerine ulaşan bitcoin için ABD merkezli şirketlerin alımları ve kripto dostu düzenlemeler, yükselişteki diğer etmenler oldu. Fed'in eylül ayı faiz indirimi beklentilerinin seyri, altcoinlere yönelik yeni ETF onayları ve zaman zaman kar realizasyonlarına yönelik satışlar, fiyatlamaların yönü konusunda yatırımcılara yardımcı olacaktır."

