Bitcoin rekor tazeledi: 122 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin'in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu politikalarının kurumsal şirketlerin talebini artırmasıyla 122 bin doları aşarak rekor tazeledi.

14.07.2025 13:11:590
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Bitcoin rekor tazeledi: 122 bin doların üzerine çıktı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3,18 artarak, 3 trilyon 800 milyar dolara çıktı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin ise 122 bin doları aşarak cuma günü ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,64 yükselerek, saat 10.20 itibarıyla 122 bin 190 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 12,30 düzeyinde oldu.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 2,20'den fazla değer kazanarak, 3 bin 25 dolara yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin ve son zamanlarda piyasada Bitcoin ticareti kurallarının gevşetilebileceğine dair spekülasyonların artmasının küresel piyasalarda risk iştahını yükselttiğini belirtti.

Trump'ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Analistler giderek daha fazla sayıda halka açık şirketin de beklenen fiyat artışlarından faydalanmak için Bitcoin aldığını söyledi.

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