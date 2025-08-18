Bitcoin son 10 günün en düşüğünde

Bitcoin, ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervler için yeni alım yapmayacağını duyurmasının ardından değer kaybetti ve son bir buçuk haftanın en düşük seviyesini gördü. Şu an gözler ise Trump ve Zelenskiy arasında gerçekeleşecek olan zirveye çevrildi.

Bitcoin fiyatı, ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervler için yeni alım yapmayacağını açıklamasının ardından son bir buçuk haftanın en düşük seviyesine geriledi.

FP Markets analisti Aaron Hill, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Perşembe günü yaptığı açıklamanın, kripto para üzerindeki satış baskısını artırdığını belirtti.

Bu gelişmenin ardından yatırımcılar, Bitcoin’in yükselişine yönelik açtıkları 40 milyon dolardan fazla long pozisyonu tasfiye etti.

Analist Hill’e göre, uzun vadeli yatırımcıların kâr satışları, mevsimsel Ağustos ayı zayıflığı ve jeopolitik riskler de düşüşte rol oynadı. Öte yandan geçen hafta açıklanan ABD toptan satış enflasyonu verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed’in agresif faiz indirimlerine yönelik beklentileri azalttı ve Bitcoin üzerinde ek baskı yarattı.



