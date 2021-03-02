Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı

Kripto para piyasasının en büyük hacimli varlığı bitcoin yeniden 50 bin doları aştı.

2.03.2021 10:38:000
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Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı

ABD medyası, Chicago Board Options Exchange'in (CBOE) resmi olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) VanEck'in Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) hisse senetlerini listelemek ve ticaret yapmak için talepte bulunması yatırımcıların iyimsrliğini artırırken, Bitcoin bir kez daha 50 bin doları aştı.

Bitcoin 50 bin 241 dolara kadar yükseldikten sonra, 49 bin 779 dolar çekildi. Son 24 saatte yüzde 9,3 artan Bitcoin, geçtiğimiz yıl yüzde 482 ve son 6 ayda yüzde 317 yükseldi.

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