Bitcoin'de haftalık kayıp yüzde 20'yi aştı

Bitcoin, güçlenen dolar ve artan ABD Hazine tahvili faizleriyle beraber bu hafta yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

2021'in Bitcoin rallisi, en kötü haftalık kayıplardan biriyle sona erdi. En büyük kripto para olan Bitcoin bu hafta neredeyse yüzde 21 değer kaybederek Mart ayından sonraki en büyük haftalık kaybına imza atmış oldu.

Bitcoin, Ether ve diğer kripto para birimlerini takip eden Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi ise bu hafta yüzde 23 düşüş kaydetti.

Bitcoin hafta başında 57 bin dolar civarında seyrederken 12 bin dolardan fazla düşüş yaşayarak 45 bin doların altına geriledi.

Kripto Borsası Luno’nun Asya Pasifik Genel Müdürü Vijay Ayyar ise riskli varlıkların darbe yediğini belirterek, “Dolar kuvvetleniyor. Bu da Bitcoin ve diğer kripto paralarda düşüş beklemek için iyi bir gösterge.” dedi.

Artan ABD Hazine tahvili faizi küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken altın ve Bitcoin gibi faize dayalı olmayan varlıkların fiyatlarını da aşağı yönlü etkiliyor.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi perşembe günü anlık olarak 10 baz puandan fazla yükselerek yüzde 1,60’ı gördükten sonra cuma günü yüzde 1,49 seviyesinde seyrediyor. ABD tahvil faizleri hafta yüzde 1,34 seviyesinden başladıktan sonra 15 baz puan yükseliş kaydetti.



