Bitcoin'de hızlı düşüş sürüyor

Ay başında 42 bin doları görmesinin ardından hızlı bir şekilde yüzde 17'lik düşüş gösteren Bitcoin, son iki günde ise yüzde 8 geriledi.

21.01.2021 10:56:000
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Bitcoin'de hızlı düşüş sürüyor

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin'de son dönemdeki yüksek dalgalanmaya ilişkin 'spekülatif balon' tartışması sürüyor. 

Destekçileri, 'sektörün olgunlaştığını ve kurumsal yatırımcıların enflasyona karşı hedge olarak görmeye başladığını' söylerken, karşı görüştekiler ise 2017'deki çöküşün öncesini hatırlatan 'spekülatif bir balon' uyarısında bulunuyor. Bloomberght'de yer alan habere göre 2020 sonundan gelen ivmeyi sürdürmekte zorlanan Bitcoin, bu ay üçüncü kez 10 günlük hareketli ortalamasının altına indi. 

 Bitcoin'in son iki gündeki kaybı yüzde 8'i buldu. Bitcoin bu ay başında 42 bin doları görmesinin ardından aynı hızla yüzde 17'lik bir düşüş göstermişti.

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