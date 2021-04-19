Bitcoin'de kısmi toparlanma

Bitcoin fiyatları yüzde çeşitli düzenlemeler ve kripto para madenciliğinin yüksek olduğu Çin’in Sincan bölgesindeki elektrik kesintileri nedeniyle gördüğü 14’lük kayıptan kısmen toparlandı.

Dünyanın en yaygın işlem gören kripto para birimi bitcoin dün yüzde 14 değer kaybederek 51 bin 541 dolara kadar geriledikten sonra bugün kayıplarını kısmen telafi ederek 57 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

CoinMarketCap'ta yer alan bilgiye göre çok sayıda bitcoin madencisinin bulunduğu Çin'in Sincan bölgesinde elektrik kesintisi yaşanırken ve bu kesinti nedeniyle bitcoinde satış görüldü.

Kripto varlıkların saklanması hakkında hizmet veren Ledgermatic'in CEO'su Luke Sully, insanların "Çin'de elektrik kesintisi hakkında yer alan haberlerin ardından, bunun ağ üzerindeki etkisini düşünmeden satışa geçmiş olabileceğini" söyledi.

Sully "Elektrik kesintisi temel bir zaafiyeti gözler önüne seriyor; Bitcoin ağının bir merkezi olmasa da madenciliğin var" dedi.

Kripto para birimlerinde Türkiye'nin alışveriş işlemlerinde kullanılmalarını yasakladığını açıklamasının ardından da gerileme yaşanmıştı.

Pek çok kripto para piyasası, haftanın her günü 24 saat işleme açık olduğu için, hacimlerin düştüğü saatlerde fiyatlarda sert hareketler görülebiliyor.

Bitcoin dünkü sert satışa rağmen yıl başından bu yana, giderek daha yaygın bir ödeme aracı haline gelmesi ve bireysel yatırımcıların artan ilgisiyle yüzde 89 değer kazandı.