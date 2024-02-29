Bitcoin'de 'ralli' devam ediyor: 64 bin dolar seviyesini test etti!

Kripto para piyasasında Bitcoin, 64 bin doları test ederek, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bitcoin, şu sıralarda yüzde 10 artışla 63 bin doların üzerine işlem görüyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 3,3 artarak 2 trilyon 230 milyar doları aştı. Ethereum ise yüzde 6,7 yükselişle 3 bin 476 dolarda.

Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle yükselişini sürdürüyor. Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı. Bitcoin'in fiyatı, Mayıs 2020'deki son yarılanma sürecinin ardından Kasım 2021'de rekor seviyeye ulaşmıştı.

Coinbase'de artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorun yaşanıyor

ABD'nin büyük kripto para borsası Coinbase'de, kripto para birimi Bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasıyla artan işlem trafiği nedeniyle bir dizi teknik sorun yaşandığı bildirildi.



Coinbase'den yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların Coinbase hesaplarında sıfır bakiye görebileceği ve alım veya satım sırasında hatalar yaşayabileceği belirtilerek, durumun farkında olunduğu aktarıldı. Bu durumun araştırıldığı ve kısa süre içerisinde bilgilendirme yapılacağı belirtilen açıklamada, "Varlıklarınız güvende." ifadesi kullanıldı.



Ayrıca, Coinbase'den yapılan bilgilendirmede, müşteri ticaretinde iyileşme görülmeye başlandığı ancak artan trafik nedeniyle bazı müşterilerin giriş yapma, gönderme, alma ve bazı ödeme yöntemlerinde hala hatalar görebileceği kaydedildi.



Coinbase Üst Yöneticisi (CEO) Brian Armstrong ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte büyük bir artışla karşı karşıyayız, karşılaştığınız sorunlar için özür dileriz. Ekip durumu düzeltmek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.