"Bitcoin'de ralli sürecek"

Bitcoin Perşembe günkü işlemlerde 22 bin dolar seviyesini de kırdı. Bu yıl fiyatı üçe katlayan popüler kripto parada yükselişin sürebileceğine ilişkin tahminler daha da güçlendi.

Bitcoin bu hafta yüzde 20 yükselerek ilk kez 22 bin dolar seviyesini aştı. En yüksek piyasa değerine sahip kripto parada yükselişin sürebileceğine ilişkin tahminler artık daha fazla dile getiriliyor.

Dijital para Perşembe günkü işlemlerde yüzde 4.6 yükselişle 22,173 dolara kadar tırmandı. Sonrasında kazancının bir kısmını geri verdi. Hem Bitcoin hem de Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi bu yıl üç katını aştı. Güney Kore, Japonya ve Çin'de kripto paralara bağlı hisselerde güçlü yükselişler kaydedildi.

Dijital varlıklardaki ralli Bitcoin'in sert yükseliş ve çöküşlerle dolu tarihinden dolayı görüşlerde kutuplaşmaya neden oluyor. Bitcoin'in savunucuları kripto paranın dolardaki zayıf seyir ve enflasyonist baskı ihtimali nedeniyle altın gibi portföy çeşitlendirici bir işlev gördüğünü belirtirken, diğerleri üç yıl önce yaşanana benzer, kaçınılmaz bir şekilde çöküşe gidecek spekülatif bir yükseliş görüyorlar.

Ancak bu kez varlık yöneticileri ve aile ofisleri gibi uzun vadeli yatırımcılar ile trend takip eden quant fonların yükselişte daha fazla rol oynadığına dair sinyaller var.

Guggenheim CIO'su Scott Minerd, Boomberg TV ile Çarşamba günkü mülakatında Bitcoin'in az bulunur olmasının Fed'in "hızlı para basmasıyla" birleştiğini ve dijital paranın eninde sonunda 400 bin dolar civarına tırmanabileceğini söyledi.

Singapur'da Saxo Capital Markets Pte küresel makro stratejisti Kay Van-Petersen, kısmen perakende yatırımcıların şimdiye kadar büyük ölçüde rallinin dışında kalmış olmasından dolayı fiyat hareketinin doğrusaldan paraboliğe doğru gittiğini söyledi.

Oanda Europe Ltd. kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, "20 bin dolar üzerine hareket geliyordu ve ben daha önce gelmemiş olmasına biraz şaşırdım. Fed teşviki biraz ek bir destek sağlamış olabilir ama Bitcoin'in buna ihtiyacı yok. 20 bin dolar üzerine kırılma ile yılı güçlü bitirebilir." dedi.

"Bitcoin'de 2020'nin sonu yaklaşırken altın ve hisse senedi piyasası karşısındaki en düşük yıllık volatilitenin kaydedilmesi kripto paranın performans avantajını 2021'de koruyabileceğini gösteriyor." diyen Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone, Bitcoin/altın fiyat rasyosunun tarih tekerrür ederse mevcut 12 seviyesinden 100 seviyesine yöneldiğini ifade ediyor.

Bitcoin ivmeyi korursa bir sonraki hedefin 36 bin dolar olacağını söyleyen kripto işlem platformu Hxro'nun CEO'su Dan Gunsberg, aynı zamanda 13,800 doların altına doğru bariz bir kırılmanın çok daha zayıf bir dönemin sinyali olacağı uyarısında bulunuyor.