Bitcoin’de rekor zirve sonrası sert düşüş

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'de ETF iyimserliği yerini sert düşüşe bıraktı.

Kripto para piyasaları tarafında, spot Bitcoin Borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle Bitcoin Perşembe günü 73 bin 798 dolara çıkarak rekor tazelemişti. Kripto para birimi, hafta boyunca rekor tazelemesine rağmen haftanın son işlem gününde yüzde 4,6’lık sert düşüşle 68 bin dolara kadar geriledi.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de hafta boyunca Bitcoin'deki artışı desteklemişti. Hem Bitcoin hem de Ether, BNB ve Solana gibi en iyi 100 token'ın göstergesi bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 60 artış gösterdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

Bukele: Bitcoin'imizin büyük bir kısmını soğuk bir cüzdana aktarmaya karar verdik

Bitcoin'i yasa para birimi olarak ilk kez kabul eden ülke El Salvador’un başkanından da bir açıklama geldi. Başkan Nayib Bukele Perşembe günü yaptığı açıklamada, El Salvador'un bitcoin varlıklarının "büyük bir kısmını" Orta Amerika ülkesinin topraklarındaki fiziksel bir kasada saklanacak çevrimdışı bir cihaza aktaracağını söyledi.

Geçen ay ikinci dönem için yeniden seçilen Bukele, "Bitcoin'imizin büyük bir kısmını soğuk bir cüzdana aktarmaya ve bu soğuk cüzdanı ulusal bölgemizdeki fiziksel bir kasada saklamaya karar verdik" dedi.