Bitcoin'de rekorlar durmuyor: 49 bin dolara dayandı

Günün ilk saatlerinde Bitcoin 48 bin 930 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin, Mastercard ve Bank of New York Mellon’un kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımları ile yeni bir rekor kırdı. Günün ilk saatlerinde Bitcoin 48 bin 930 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Son dönemde kripto parada görülen rekorlarda şirketlerden ve ödeme devlerinden gelen açıklamaların etkisi olduğu görüldü. Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık yatırımının ardından Mastercard ve Bank of New York Mellon'dan gelen açıklamalar da kripto para piyasasında risk iştahını artırdı.

Bank of New York Mellon Corp. yaptığı açıklamada, kurumsal müşterileri için Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini tutma, transfer etme ve çıkarma gibi hizmetlerini gerçekleştireceğini duyurdu. Mastercard ise ticaretle uğraşanların kripto paralar ile ödeme kabul etmelerine izin vereceğini açıkladı.

Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Ed Moya, Mastercard ve BNY Mellon’un kararlarının finansal kurumların kripto para birimlerine temel bir yönelim içinde olduklarını teyit ettiğini söyledi.

Kripto para birimlerinin yaygın kabulü açısından harika haberler ve Bitcoin için heyecanın sürmesini sağlayabilirlerOanda Corp. kıdemli piyasa analisti Ed Moya

"Tesla'yı diğer şirketlerin takip etmesini oynaklık belirleyecek"

JPMorgan’a göre ise diğer büyük kurumların Tesla benzeri adım atmalarını beklememek gerek.

Daha önce Bitcoin'de uzun vadeli hedeflerinin 146 bin dolar olduğunu belirten JPMorgan stratejistleri hazırladıkları yeni notta Tesla yatırımı sonrası Bitcoin'in şirket bilançolarına alınmasına yönelik beklentileri analiz etti.

Aralarında Nikolaos Panigirtzoglou'nun da bulunduğu stratejistler diğer şirketlerin Tesla'nın bilançosuna Bitcoin'i ekleme kararını takip etmesini beklememek gerektiğini ifade etti.

Stratejistler şirketlerin bu yöndeki kararları için temel faktörün Bitcoin'deki oynaklığın durumu olacağına işaret etti. Notta, "Kurumsal portföylerde tipik olarak banka mevduatları, para piyasası fonları ve kısa vadeli bonolar yer alır. Bu da yıllık oynaklığın yüzde 1 civarında seyretmesi anlamına gelir. Portföyde yüzde 1'lik Bitcoin ciddi oynaklık kaynağı olabilir" değerlendirmeleri yer aldı.

Kurumun stratejistleri Tesla'nın yatırım kararı sonrasında fiyat hareketlerine yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Buna göre Bitcoin'de Tesla ile başlayan rallinin daha az spekülatif kurumsal girişlere bağlı olacağı belirtildi.