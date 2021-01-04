Bitcoin'de tarihi zirve

34 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin'in altın cinsinden fiyatı tüm zamanların en yükseğine ulaşırken, 1 Bitcoin'in fiyatı 481 gram altının fiyatına eşdeğer.

4.01.2021 11:41:000
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Bitcoin'de tarihi zirve

Bitcoin’in altın cinsinden fiyatı, kripto paranın pazar günü 34 bin dolar seviyesini geçmesinden sonra, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece bir Bitcoin’in fiyatı neredeyse 17 ons (481 gram) altına eşitlendi.

2017’deki yükselişte Bitcoin’in değeri 15 ons altına kadar yükseldikten sonra satışlarla birlikte 5 onsa kadar düşmüştü.

2020’ye başlarken Bitcoin neredeyse 5 ons (141 gram) altının değeriyle eşdeğerdi. Bitcoin 2020 yılına 7.500 dolar seviyesinde başlayıp yüzde 310 civarı bir artışla 30.000 dolar seviyesine kadar ulaşırken ons altın seneye 1.550 dolar seviyesinden başlayıp yüzde 24 artışla 1.900 dolar seviyesinde kapattı.

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