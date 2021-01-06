Bitcoin'de yeni rekor: 35 bin doların üzerini gördü

Bitcoin, Mart ayından beri en büyük kaybını yaşayarak 29 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yüz 6 yükselerek yeni bir rekora imza attı.

Cumartesi 34 bin doların üzerini gören ve 34.792 dolar seviyesiyle rekor kıran Bitcoin, çarşamba günü 35.842 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiş oldu.

Bitcoin’deki fiyat hareketlerinin arkasındaki faktörler çok açık olmasa da bazı traderlar JPMorgan’ın yayımladığı fiyat hedefi raporunun bu yükselişte etkili olduğunu düşünüyor.

Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki JPMorgan stratejistlerinin notunda, Bitcoin'in ETF'ler veya külçe ve sikke olarak altına yönelik toplam özel sektör yatırımını karşılamak için 575 milyar dolar olan piyasa değerinin 4.6 kat artması gerekiyor. Bu durumda 146 bin dolarlık teorik fiyat ortaya çıkıyor.

Bitcoin’in altın cinsinden fiyatı da kripto paranın pazar günü 34 bin dolar seviyesini geçmesinden sonra, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış, böylece bir Bitcoin’in fiyatı neredeyse 17 ons (481 gram) altına eşitlenmişti. Bitcoin'in 35 bin dolar sınırını aşmasından sonra altın cinsinden değeri de 18 onsun üzerine çıktı.

SkyBridge Capital Kurucusu ve Yönetici Ortağı Anthony Scaramucci ise yükselişle ilgili “Bitcoin altının olduğundan daha iyi bir altın.” dedi.

Axi Baş Küresel Piyasalar Stratejisti Stephen Innes de büyük oyuncuların girmesi ve uzun dönemli pozisyonlar ile birlikte fiyatların yükseldiğini belirterek, “Bütün bunlar yeniçağın blockchain teknolojisini kabullenmeyle alakalı ve Bitcoin de buna göbekten bağlı.” dedi.



