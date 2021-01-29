Bitcoin'e "Elon Musk" dopingi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter profil açıklamasına Bitcoin etiketi ve emojisi koyduktan sonra Bitcoin fiyatları sert bir yükselişle 36.000 doların üzerini gördü.

Elon Musk’ın Twitter profil açıklamasına Bitcoin etiketi ve emojisi koymasından sonra kripto para birimi yüzde 10 yükselişle 36 bin doların üzerine çıktı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin Londra işlemlerinde anlık olarak yüzde 15 yükseldikten sonra gerileyerek TSİ 13: 54’te 36.800 dolar civarında seyrediyor.

Günün erken saatlerindeyse Musk Twitter’da paylaştığı ve bir köpeğin kapağında olduğu “Dogue” dergisiyle Dogecoin rallisinin de fitilini ateşlemişti. En başta bir şaka olarak yaratılan Dogecoin son 24 saatte yüzde 300 artış gösterdi.

Elon Musk bilançosunu Bitcoin'e taşımayı sormuştu

Elon Musk bir Twitter konuşması esnasında Tesla’nın bilançosunun Bitcoin’e çevrilmesinin mümkün olup olmadığını sormuştu.

Musk ile Twitter’da aralarında geçen bir konuşmada, MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Musk’a şirketin bilançosunu Bitcoin’e taşıması gerektiğini söylemişti.

“Eğer hissedarlarına 100 milyar dolar değerinde bir iyilik yapmak istiyorsan bilançonu dolardan Bitcoin’e taşımalısın.” diyen Saylor, “S&P 500’deki diğer firmalar da seni takip edecektir ve zamanla bu iyilik 1 trilyona dolara kadar çıkabilir.” diye eklemişti.

Musk ise bu kadar büyük bir işlemin mümkün olup olmadığını sormuş, Saylor da bunun mümkün olduğunu ve geçen aylarda 1,3 milyar dolar Bitcoin aldığını ve isterse taktiklerini offline bir şekilde paylaşabileceğini belirtmişti.