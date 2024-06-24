Bitcoin'in fiyatı 62 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklamasının ardından 62 bin doların altına geriledi.

24.06.2024 13:44:050
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Bitcoin'in fiyatı 62 bin doların altına geriledi

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,5 azalarak 2 trilyon 240 milyar dolara düştü.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklaması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıkları gelecek haftadan itibaren sahiplerine dağıtması beklenirken, bu varlıkların en azından bir kısmının satılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Saat 13.20 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'dan fazla düşüş yaşayan Bitcoin, 61 bin 310 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,5'e yakın değer kaybederek 3 bin 306 dolar seviyesine indi.

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