"Bizi çılgın sanabilirsiniz" diye almışlardı: 20 kat giden hisseden tamamen çıktı

BYD, Şubat 1995'te Wang Chuanfu tarafından bir pil üretim şirketi olarak kuruldu. En büyük yan kuruluşu BYD Auto, 2003 yılında kuruldu ve o zamandan beri bir dev haline geldi. BYD'yi erken keşfeden isimler arasında Warren Buffett’ın neredeyse 60 yıl boyunca sağ kolu olan ve 2023'te yaşamını yitiren Charlie Munger vardı.

İşte sürecin hikayesi:

ÇILGIN GİBİ GÖRÜNÜYORUZ AMA...

Warren Buffett'ın Berkshire'ı 2008’de 230 milyon dolarlık (Yaklaşık yüzde 10) BYD hissesi satın aldı. Buffett, bu yatırımı şirketin potansiyelini gören Berkshire’ın başkan yardımcısı Charlie Munger’a atfetti. CNBC'nin haberine göre de Berkshire, 17 yıl önce Charlie Munger’ın ısrarıyla ilk alımını yaptı. 2009’daki yıllık toplantıda Munger, hissedarlara “Warren ve ben çıldırmışız gibi görünüyor olabiliriz” dese de, şirketi ve CEO’su Wang Chuanfu’yu “tam bir mucize” olarak gördüğünü söyledi"

20 KATTAN FAZLA GİTTİ

Munger'in öngörüsü tutmuştu. Berkshire’ın sahip olduğu yıllar boyunca BYD hisseleri yaklaşık %3890 arttı. BYD'nin hisse senedi fiyatının yirmi kattan fazla artmasının ardından 2022 yılında bu hisselerin satışına başlandı.

TAMAMEN ÇIKTI

2022’den itibaren, BYD’nin hisse fiyatı önemli ölçüde yükseldikten sonra Berkshire, BYD’deki hisselerini kademeli olarak azaltmaya başladı. CNBC'ye göre bu aynı yılın ikinci çeyreğinde pozisyonun değerinin %41 artarak 9 milyar dolara yükselmesinin ardından gerçekleşti.

Haziran 2024 itibarıyla Berkshire, BYD’de %6,9 hisseye sahipti. CNN'in haberine göre Berkshire, Çinli otomobil üreticisi BYD'den tamamen çıktı. Berkshire'ın enerji yan kuruluşunun yaptığı başvuruda, BYD yatırımının değeri Mart ayı sonu itibarıyla sıfır olarak kaydedildi; bu rakam 2024 yılı sonunda 415 milyon dolardı.

DOĞRULADI

Berkshire sözcüsü, BYD’deki tüm pozisyonun satıldığını doğruladı.

BYD TEŞEKKÜR ETTİ

BYD Markalaşma ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Li Yunfei, resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Berkshire'a "son 17 yıldır yaptığı yatırım, yardım ve arkadaşlık" için teşekkür etti.



