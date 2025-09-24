BKM açıkladı: Ağustos’ta kartlı ödemeler 2,15 trilyon TL’ye ulaştı

Ağustos 2025’te kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 51 artarak 2,15 trilyon TL’ye çıktı. Kredi kartları ödemelerin en büyük payını alırken, internetten ve temassız ödemeler rekor kırdı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ağustos 2025’e ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye’de toplam kartlı ödemeler geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51 artışla 2,15 trilyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde işlem adedi 1,80 milyara ulaştı.

Türkiye’de kredi kartı sayısı 138 milyona, banka kartı sayısı 216,6 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise 105,5 milyona çıktı. Toplam kart sayısı 460,1 milyona yükseldi. Geçen yıla kıyasla kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 4 artış kaydetti.

Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 1,81 trilyon TL’ye ulaştı. Banka kartı ödemeleri 319,2 milyar TL, ön ödemeli kart ödemeleri ise 13,1 milyar TL oldu. İşlem adetleri incelendiğinde kredi kartı ödemeleri yüzde 13, banka kartı ödemeleri yüzde 25 artarken, ön ödemeli kart ödemeleri yüzde 52 düşüş gösterdi.

Ağustos ayında internetten kartlı ödemeler 654,3 milyar TL’ye çıkarak yıllık bazda yüzde 58 büyüdü. Böylece internetten yapılan ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30’a ulaştı. İnternet üzerinden yapılan işlem adedi de yüzde 4 artışla 226,6 milyona yükseldi.

Mağaza içi ödemelerde temassız kullanım alışkanlığı güçlenmeye devam etti. Her 5 kartlı ödemenin 4’ü temassız gerçekleşti. Ağustos’ta temassız ödeme adedi 1,22 milyara, temassız ödeme tutarı ise yüzde 59 artışla 730,3 milyar TL’ye ulaştı.



BKM verilerine göre, kartlı ödemeler hem tutar hem de işlem sayısı açısından yükseliş trendi sergiliyor. Özellikle internetten yapılan alışverişler ve temassız ödemeler, tüketici alışkanlıklarının hızla dijitalleştiğini ve nakitsiz ödeme yöntemlerinin her geçen gün daha fazla tercih edildiğini ortaya koyuyor.



