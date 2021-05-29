“Blockchain ve Kripto Para Zirvesi” düzenleniyor

Huobi, 30 Mayıs’ta “Blockchain ve Kripto Para Zirvesi” düzenliyor. Online olarak gerçekleşecek “Blockchain ve Kripto Para Zirvesi”, Huobi ve Etkin Kampüs iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

29.05.2021 10:23:000
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“Blockchain ve Kripto Para Zirvesi” düzenleniyor

Dünya baş döndürücü bir hızla dijitalleşirken blockchain teknolojisi ve kripto paraların bu dönüşüm içinde önemli bir rolü olacak. Dünyanın önde gelen kripto para alım satım platformlarından olan Huobi, geleceği inşa edecek olan gençlerin bu konularda bilgilenmelerini çok önemsiyor. Bu amaçla, üniversite etkinliklerinin önde gelen organizatörlerinden Etkin Kampüs ile birlikte “Blockchain ve Kripto Para Zirvesi”ni düzenliyor. Etkinlik, blockchain ve kripto paralar hakkında yalın, doğru ve detaylı bilgileri katılımcılarla paylaşmayı hedefliyor.

30 Mayıs 2021 Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek etkinlik saat 11:00’da başlayacak. İki oturumdan oluşacak olan etkinlikte sektörün önemli isimleri Blockchain Teknolojileri ve Kripto Paralar hakkında konuşacak. Etkinlik Huobi’nin Türkiye, Rusya ve Ukrayna pazarlarından sorumlu Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş’ün açılış konuşmasıyla başlayacak.

Diğer konuşmacılar arasında NFT konusunda uzman Bager Akbay, Akademisyen ve MenaPay YK Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, Blockchain Kripto Para ve Dijital Güvenlik Akademi Eğitmeni Devrim Danyal, KPMG Yöneticisi Şükran Uçar, Pekin & Pekin Hukuk Bürosu Kıdemli Ortağı Y. Özge Okat bulunuyor.

Birincisi yapılacak olan Blockchain ve Kripto Para Zirvesi ile ilgili olarak Huobi adına açıklama yapan Huobi Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş “İçinde bulunduğumuz dönüşümün geleceğe taşınması gençler sayesinde olacak. Bu yüzden de bugün Etkin Kampüs’le birlikte, hayatımıza yeni giren kavramları gençlerle birlikte tartışmak, bilgi birikimimizi ve deneyimimizi paylaşmak için bu zirveyi düzenliyoruz. Bu zirve, gençleri işin içine kattığımız ilk adım olacak, geleceğin finans dünyasını gençlerle birlikte kurup, yöneteceğiz” dedi.

Youtube’da Etkin Kampüs hesabından canlı yayınlanacak olan zirve ile ilgili tüm detaylara www.blockchainvekriptoparazirvesi.com sayfasından ulaşılabiliyor.

Huobi hakkında

Blok zinciri endüstrisinde dünya lideri bir şirket olarak Huobi grubu, çekirdek blok zinciri teknolojisinde ve blok zincir teknolojisi ile diğer endüstrilerin entegrasyonunda atılımlar yapma misyonuyla 2013 yılında kuruldu. Huobi grubu halka açık zincir, dijital varlıklar ticareti ve cüzdanı, madencilik havuzu, tescilli yatırım, kuluçka, dijital varlık araştırması vb. alanlara genişledi, blockchain endüstrisindeki 60'tan fazla şirkete yatırım yaparak küresel bir dijital ekonomi sektörü ekosistemi kurdu ve genel bir küresel dijital ekonomi ekolojisi oluşturdu. 

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