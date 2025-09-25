BM Dünya Gıda Programı ve Türkiye iş birliğini artırıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. Oturumu Üst Düzey Haftası kapsamında, küresel açlıkla mücadelede iş birliğini güçlendirme kararlılıklarını yineledi.

25.09.2025
BM Dünya Gıda Programı ve Türkiye iş birliğini artırıyor

New York’ta gerçekleşen ikili görüşmede WFP İcra Direktörü Cindy McCain ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin WFP’nin küresel operasyonlarında daha etkin rol üstlenmesi ve kilit bir insani ortak olarak konumlandırılması amacıyla atılabilecek adımları ele aldı.

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin yeni bir bağışçı ülke olarak öne çıkan rolüne dikkat çekildi.

Taraflar, daha sistematik bir ortaklık kurulması;  Türkiye’nin olası bir stratejik hububat stok merkezi olarak görev üstlenmesi ve acil durumlara daha hızlı yanıt verilmesine katkı sağlaması konularını da değerlendirdi.



