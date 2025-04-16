BM’den resesyon uyarısı: Küresel büyüme tahminini düşürdü

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, artan ticaret gerilimleri ve süregelen belirsizlikler nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

16.04.2025 15:35:100
Paylaş Tweet Paylaş
BM’den resesyon uyarısı: Küresel büyüme tahminini düşürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), "Ticaret ve Kalkınma Öngörüleri 2025: Belirsizlik Küresel Ekonomik Beklentileri Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı raporunu yayımladı.

Buna göre, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerilemesi beklenirken, bu büyüme oranı dünya ekonomisini resesyon patikasına sokuyor.

Ticaret politikası şokları, finansal dalgalanmalar ve küresel görünümü bozan belirsizliklerdeki artış, ekonomik büyümedeki yavaşlamayı tetikliyor.

Artan gerilimler küresel ticareti etkilerken, son dönemdeki tarife önlemleri tedarik zincirlerini bozarak öngörülebilirliği zayıflatıyor.

Rapora göre, ticaret politikalarındaki belirsizlik tarihi seviyeye ulaştı ve bu durum şimdiden yatırım kararlarının ertelenmesine ve işe alımların azalmasına yol açıyor.

Küresel ekonomideki yavaşlamanın tüm ülkeleri etkileyeceği öngörülürken, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve en kırılgan durumdaki ekonomiler için daha yüksek riskler bulunuyor.

Birçok düşük gelirli ülkenin kötüleşen dış mali koşulları, sürdürülemez borç seviyeleri ve zayıflayan ekonomik büyümesi nedeniyle "mükemmel bir fırtınayla" karşılaşma riski artıyor.

Bu kapsamda UNCTAD, daha güçlü bölgeler ve küresel politika koordinasyonunun sağlanmasının yanı sıra diyalog ve müzakere çağrısında bulunuyor.

UNCTAD verilerine göre, küresel ekonomi geçen yıl yüzde 2,8 büyüdü.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

CEO'ların stresi yenme yöntemi

CEO'ların stresi yenme yöntemi

Rönesans Holding’den 2 milyar dolarlık dev yatırım

Rönesans Holding’den 2 milyar dolarlık dev yatırım

Bakan Şimşek'ten kripto hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına uyarı

Bakan Şimşek'ten kripto hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına uyarı

Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda: Hayati tehlikesi sürüyor

Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda: Hayati tehlikesi sürüyor

Tarımda mart enflasyonu aylık bazda arttı

Tarımda mart enflasyonu aylık bazda arttı

Konut satışlarında ivme kaybı: En çok ve en az konut satılan 3 il

Konut satışlarında ivme kaybı: En çok ve en az konut satılan 3 il

Yorum Yaz