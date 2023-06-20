BMW Pop-Up Store yaz boyunca Mandarin Oriental Bodrum’da

Deneyim odaklı müşteri memnuniyetinin ve sürdürülebilir lüksün merkeze alındığı BMW Pop-up Store, Ege Denizi’nin büyüleyici manzarası eşliğinde ziyaretçilerini ayrıcalıklı bir deneyimin parçası olmaya davet ediyor.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin Retail Next konsepti çerçevesinde geliştirdiği yeni nesil satış noktası BMW Pop-up Store Bodrum’un en prestijli otellerinden Mandarin Oriental Bodrum’da açıldı. Perakendenin geleceğine ışık tutan bütüncül bir anlayışla tasarlanan BMW Pop-up Store, yeni müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun pürüzsüz bir deneyim alanı sunuyor. BMW Pop-up Store, yaz boyunca başta Yeni BMW 7 Serisi olmak üzere BMW’nin farklı modellerine ev sahipliği yapacak.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW’nin yeni nesil satış noktası konseptinin son örneklerinden biri olan BMW Pop-up Store’u Mandarin Oriental Bodrum’da hayata geçirmekten büyük heyecan duyduklarını söyledi. Otomotiv sektörünün üretimden perakende deneyimine tüm alanlarda dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Tiftik, “Otomotiv dünyası kabuk değiştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde elektrifikasyonla başlayan dönüşüm sürecinde BMW şimdi de perakende çözümlerinde geleceğin temellerini atan Retail Next konseptiyle pürüzsüz bir deneyim vadediyor. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları çerçevesinde bulundukları yerde olma çabamızın da bir yansıması olan BMW Pop-up Store’da, deneyim odaklı müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir lüksü merkeze alıyoruz.” dedi.



Retail Next Konsepti Hakkında

Fijital yolculuğun öne çıktığı bir dönüşüm projesi olan Retail Next konsepti, otomobilin bir yıldız olarak konumlandırıldığı showroom tasarımından, müşteri ve otomobilin birlikte merkezde olduğu bütüncül bir anlayışa geçişi temsil ediyor. Daha esnek, ölçeklenebilir ve fütüristik tasarıma sahip BMW Pop-up Store, satın alma sürecindeki tüm ihtiyaçların tek bir noktadan karşılandığı ferah ve konforlu alanlar sunuyor.

Yeni BMW 7 Serisi Hakkında

Yeni BMW 7 Serisi Sedan, monolitik yüzey tasarımı ve Swarovski kristallere sahip Iconic Glow Kristal Farları ile güçlü ve ayırt edici bir görünüme sahip. Önceki jenerasyona göre artan ölçüleri ve yan profilden öne doğru hareket eder gibi görünen silueti, otomobilin büyük ve heybetli görünümüne katkı sağlıyor. Gövdeye entegre kapı kolları sayesinde rüzgâr direnci azalan Yeni BMW 7 Serisi Sedan, ilk kez BMW Individual kapsamında iki ayrı renk tonunda kombine edilecek şekilde kişiselleştirilebiliyor.

Yeni BMW 7 Serisi Sedan, önceki jenerasyona göre oturma yüzeyi genişlemiş koltuklarda ısıtma, havalandırma ve dokuz programlı masaj fonksiyonlarını sürücü ve yolcular için standart olarak sunuyor. Önceki modele göre daha az sayıda düğme ve kontrol bulunan modelde BMW Kavisli Ekranı’nın (Curved Screen) getirdiği dijitalleşme kabinde dikkat çekiyor. Direksiyon simidinin arkasında yer alan 12.3 inç boyutunda gösterge ekranı ve 14.9 inç boyutunda kontrol ekranı sürüş deneyimini ileri bir seviyeye taşıyor.

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