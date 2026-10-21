İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı Ekim'de 74,5 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, ekimde 0,3 puan artarak yüzde 74,5 oldu.

21.10.2026 11:20:090
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İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı Ekim'de 74,5 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

1965 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ekimde önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise ekimde aylık bazda 0,3 puan artışla yüzde 74,5 oldu.

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