“Teknoloji gelişirken kendimizi nasıl yenileyeceğimizi düşünmeliyiz”

İnsan ve makine arasındaki etkileşim, teknolojik gelişmelerle birlikte çalışma hayatının en önemli gündem başlıklarından biri hâline geliyor. Yapay zekânın karar alma süreçlerinden kurum kültürüne, mesleki yetkinliklerden liderlik anlayışına uzanan etkileri, iş dünyasının geleceğine ilişkin yeni soruları da beraberinde getiriyor. Bu dönüşümü farklı disiplinlerden bakış açılarıyla ele almak amacıyla Ceres Yayınları ve Workinton iş birliğiyle başlatılan buluşma serisinin ilk oturumu, Workinton Sapphire’de gerçekleştirildi.

“Homo Algorithmus Çağında İş Yapmak: Yapay Zekâ Çağında İnsan, İş ve Gelecek” başlıklı oturumda iş fütüristi ve ekonomist Ufuk Tarhan, yönetim ve teknoloji stratejisti Cem Tokbay ile Nuvita İlaç İş Geliştirme Müdürü Tuncay Taşkın bir araya geldi. Etkinlikte yapay zekânın iş yapış biçimlerine etkisi, insanın teknolojiyle kurduğu ilişkinin değişen boyutları ve geleceğin çalışma hayatında öne çıkacak yetkinlikler ele alındı. Katılımcılar, yapay zekânın sunduğu olanakların iş süreçlerine nasıl yansıyacağı, liderlik anlayışının değişen koşullara nasıl uyum sağlayacağı ve kurumların insan odaklı bir çalışma kültürünü nasıl sürdürebileceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İnsan ilişkileri ve fikir alışverişi daha da önem kazanıyor

Yapay zekânın iş hayatındaki rolüne ilişkin tartışmaların insan ilişkileri ve fikir alışverişi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ceres Yayınları Kurucu Ortağı Tuğba Dedeoğlu, “Bugün yapay zekâ işimizi elimizden alacak mı sorusunu sıkça konuşuyoruz. Ancak bu dönüşümü tartışırken giderek azalan sohbet ortamlarımızı ve bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmanın değerini de göz önünde bulundurmalıyız. Ceres Yayınları olarak Workinton iş birliğiyle başlattığımız bu seride amacımız, her ay farklı konuları ve konukları bir araya getirerek güncel meseleleri birlikte düşünmek, yeni sorular sormak ve farklı bakış açıları geliştirmek için bir alan yaratmak. Çünkü bilgiye ulaşmak kolaylaşsa da onu birlikte değerlendirmek, tartışmak ve yeni fikirler üretmek için bir araya gelmenin önemi devam ediyor” dedi.

Yapay zekâyı yönetmek, doğru soruları sormakla başlıyor





Yapay zekânın iş yapış biçimlerini ve liderlik anlayışını dönüştürdüğüne dikkat çeken Yönetim ve teknoloji stratejisti Cem Tokbay, “Yapay zekâ işimizi elimizden alacak mı sorusunun ötesine geçip bu dönüşümde bize nerede ihtiyaç duyulacağını düşünmeliyiz. Yapay zekâ pek çok işi çok hızlı yapabilir ancak insanın duygusal bağ kurma, sorgulama ve doğru soruları sorma becerisi önemini koruyor. Gelecekte fark yaratacak liderler, teknolojiyi doğru yönlendirebilen ve insanlara dokunabilenler olacak. Teknoloji bir araç; önemli olan onu nasıl kullandığımız, kendimizi nasıl yenilediğimiz ve ürettiğimiz değerin topluma nasıl katkı sağladığı” ifadelerini kullandı.

Geleceğin çalışma hayatında üretkenlik ve risk alma becerisi öne çıkıyor

Gençlerin yoğun bilgi akışı nedeniyle geleceğe dair kaygılar yaşayabildiğine vurgu yapan İş fütüristi ve ekonomist Ufuk Tarhan, “Gençler daha çocukluklarından itibaren yoğun bir bilgi akışına maruz kalıyor. Henüz deneyimlemeden gelecekte kendilerini nelerin beklediğini görebiliyor ve bu durum risk alma konusunda çekingen davranmalarına neden olabiliyor. Oysa yeni fikirlerin ortaya çıkması ve gelişimin devam etmesi için denemeye, yanılmaya ve üretmeye alan açmak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıkta inovasyonun odağında kişiselleştirilmiş çözümler var

Her bireyin yaşam koşulları, beslenme alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının farklı olduğunun altını çizen Nuvita İlaç İş Geliştirme Müdürü Tuncay Taşkın, “Hepimizin yaşam biçimi ve ihtiyaçları farklı. Nasıl herkes aynı şekilde beslenmiyor ve aynı yaşam standartlarına sahip olmuyorsa aynı takviyeye ya da ilaca da ihtiyaç duymuyor. Gelecekte kişiselleştirilmiş takviye ve ilaç çözümlerinin daha fazla öne çıkacağını düşünüyorum. İnovasyonun özellikle sağlık alanında önemli bir fark yaratma potansiyeli var. Ancak bütün bu gelişmelerin merkezinde insanın ve onun ihtiyaçlarının bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların konuşmacılara sorular yönelttiği ve görüşlerini paylaştığı interaktif söyleşi bölümüyle sona erdi.